Более 130 плавательных средств, приспособленных к вылову рыбы, обнаружили атырауские пограничники при воздушном рейде на вертолете над береговой линии Каспийского моря. Большое скопление браконьерских лодок было замечено близ двух населенных пунктов, уже давно прослывших "браконьерскими" - селах Жанбай и Забурунье. По словам пограничников, основная часть из обнаруженных лодок не имеют соответствующих документов, другими словами почти все они браконьерские. В день проведения рейда большая часть плавсредств так и не вышла в море, видимо, браконьеры были заранее осведомлены о предстоящей операции. Как утверждают сами пограничники, обмен информацией между любителями незаконного лова и спецслужбами налажен четко. Более того, меры по отношению к браконьерским судам пограничники могут принять только в море. - Выходят в море они зачастую без регистрации. Бортовые номера отсутствуют на малых плавсредствах. Пограничные пропуска отсутствуют. Вот за это мы их штрафуем в административном порядке, - рассказываетВторой день рейда по суше и реке Урал также не дал положительных результатов. В дневное время у девяти из десяти плавсредств все документы были в порядке, имелись разрешения, погранпропуска, а если нарушения и были, то незначительные. Но с наступлением вечера начинается все самое интересное. Именно в это время с моря возвращается основная часть катеров и рыбацких лодок, среди которых и те, кто промышляет не совсем законными путями. При виде представителей пограничной службы браконьеры пускаются в бегство, завязывается погоня. В лучшем случае нарушителей настигают и делают предупреждение, в худшем - браконьерская лодка удачно скрывается в камышах, а на следующий день снова выходит в море. Отметим, что за последний месяц пограничниками задержано 103 нарушителя и 38 плавательных средств. Изъято более 56 километров снастей.