Это случилось во время обхода домов, которые сотрудники ДЧС Атырауской области проводят в целях профилактики бытовых пожаров. Главный специалист отдела государственного пожарного контроля ДЧС Атырауской области Даурен ДАУЛЕТОВ, подвергшийся нападению, рассказал, что такое случается не в первый раз. - Большую угрозу для нас представляют собаки. Хозяева, из-за страха перед ворами, заводят сторожевых собак, но не всегда сажают их на цепь или строят им вольеры. Поэтому сотрудники, организующих рейды, просят жителей подумать о домашних питомцах, разгуливающих на свободе. Меня спасла счастливая случайность, мне попросту подвернулась палка, с помощью которой я смог отбиться от разъяренной собаки, - рассказал Даурен ДАУЛЕТОВ. На шум выбежали соседи и предложили Даулетову помощь, но сотрудник ДЧС отказался. К счастью, ЧП закончилось без травм для инспектора. Специалисты ДЧС просят владельцев частных домов держать собак на привязи.Даурен Даулетов