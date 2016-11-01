В Уральске определили еще два дополнительных места для вывоза снега, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам и. о. руководителя ЖКХ, ПТ и АД Бекжана ТУКЖАНОВА, снег, который выпал 31 октября, вывезли на карьер Асан. - Сейчас снег, который вывозят из центра города, выгружают в районе Телецентра, также есть специальные места на карьере Асан, Аниськино озеро, и мы определили еще два дополнительных места площадью по одному гектару в микрорайоне Болашак и близ поселка Меловые горки, - пояснил Бекжан ТУЖАНОВ. Также руководитель ТОО "Жайык Таза Кала" Болат АМИРГАЛИЕВ отметил, что к зиме они полностью готовы. Уже закуплено 15 тысяч тонн песчано-соляной смеси и 15 тысяч тонн бешофита. - Из городского бюджета на закуп смеси было выделено 23 млн тенге. Бешофитом мы будем обрабатывать только площади, потому как для того, чтобы обрабатывать весь город, необходима специальная канализация, которой у нас в Уральске нет, - сообщил Болат АМИРГАЛИЕВ. Кроме того, руководитель ТОО "Жайык Таза Кала" заявил, что при уборке снега в ПДП-1, ПДП-2, Деркуле и микрорайоне Жулдыз возникают трудности из-за неровностей грунтовой дороги. - Из-за отсутствия асфальта наша техника приходит в негодность. Особенно трактора с щетками. Ежегодно для уборки этих районов привлекаем технику со стороны, потому как своей не всегда хватает, - заявил Болат АМИРГАЛИЕВ. - Также есть проблемы и с остановочными павильонами, которые находятся в частной собственности. Предприниматели не спешат сами убираться, но и с нами заключать договора не хотят. Но мы все равно чистим остановки, выходит что бесплатно для владельцев магазинов. К слову, на сегодняшний день на балансе ТОО "Жайык Таза Кала" числится 108 единиц техники.