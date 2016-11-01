Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам и. о. руководителя ЖКХ, ПТ и АД Бекжана ТУКЖАНОВА, снег, который выпал 31 октября, вывезли на карьер Асан. - Сейчас снег, который вывозят из центра города, выгружают в районе Телецентра, также есть специальные места на карьере Асан, Аниськино озеро, и мы определили еще два дополнительных места площадью по одному гектару в микрорайоне Болашак и близ поселка Меловые горки, - пояснил Бекжан ТУЖАНОВ. Также руководитель ТОО "Жайык Таза Кала" Болат АМИРГАЛИЕВ отметил, что к зиме они полностью готовы. Уже закуплено 15 тысяч тонн песчано-соляной смеси и 15 тысяч тонн бешофита. - Из городского бюджета на закуп смеси было выделено 23 млн тенге. Бешофитом мы будем обрабатывать только площади, потому как для того, чтобы обрабатывать весь город, необходима специальная канализация, которой у нас в Уральске нет, - сообщил Болат АМИРГАЛИЕВ. Кроме того, руководитель ТОО "Жайык Таза Кала" заявил, что при уборке снега в ПДП-1, ПДП-2, Деркуле и микрорайоне Жулдыз возникают трудности из-за неровностей грунтовой дороги. - Из-за отсутствия асфальта наша техника приходит в негодность. Особенно трактора с щетками. Ежегодно для уборки этих районов привлекаем технику со стороны, потому как своей не всегда хватает, - заявил Болат АМИРГАЛИЕВ. - Также есть проблемы и с остановочными павильонами, которые находятся в частной собственности. Предприниматели не спешат сами убираться, но и с нами заключать договора не хотят. Но мы все равно чистим остановки, выходит что бесплатно для владельцев магазинов. К слову, на сегодняшний день на балансе ТОО "Жайык Таза Кала" числится 108 единиц техники.