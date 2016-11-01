В Атырау заключен под стражу мужчина, подозреваемый в убийстве продавца магазина, который он попытался ограбить, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу городского суда №2.

По материалам дела выяснилось, что мужчина попытался ограбить магазин под названием "Аманжан". Завладев денежными средствами и продуктами, мужчина нанес тяжкие телесные повреждения с помощью ножа и топора продавцу магазина, гражданке Узбекистана. После полученных травм женщина скончалась.

- Подозреваемым оказался мужчина 1971 года рождения. Он является инвалидом II группы, а также, согласно пояснениям следователя, страдает психическим заболеванием, для установления которого сделан запрос в психоневрологический центр", - сообщила пресс-служба госоргана.

По решению суда для получения сведений о заболевании подозреваемого с 26 октября этого года преступник взят под стражу на 10 суток. Отметим, что к лицам, страдающим психическим заболеванием, не может быть применена мера пресечения.