Впрочем, до сих пор неизвестно, кто перегрыз горло овцам в селе Аксуат Теректинского района ЗКО, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам акима Аксуатского сельского округа Любови ИСКАЛИЕВОЙ, в настоящее время ветеринарные врачи Теректинкого района ждут результатов экспертизы, на которую были отправлены фрагменты места укусов овец. Предположительно, овец загрызли не волки, а бродячие собаки. - После результатов экспертизы, если будет подтверждено, что это бродячие собаки, то мы предпримем меры по их уничтожению. Так как отстрел собак запрещен, собаки будут отравлены с помощью таблеток. В этом году было выделено 135 таблеток на Аксуатский сельский округ. Если найдутся хозяева собак, их обяжут выплатить компенсацию пострадавшим, - рассказала Любовь ИСКАЛИЕВА. К слову, из трех пострадавших семей, с заявлением в полицию обратилась только семья Таужановых. Напомним, 26 октября сельчане обнаружили овец в загоне с перегрызенным горлом. Кристина КОБИНА