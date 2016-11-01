Член женской национальной сборной РК, 33-я ракетка мира Ярослава ШВЕДОВА проведет мастер-класс в теннисном центре Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Фото с сайта Vesti.kz Фото с сайта Vesti.kz 2 ноября свое мастерство казахстанская теннисистка покажет воспитанникам областного ДЮСШ по теннису. Кроме того, в рамках встречи, теннисистка также планирует посетить областную детскую деревню семейного типа. Организаторами встречи выступило управление физической культуры и спорта ЗКО. Юлия ЧУЖОВА