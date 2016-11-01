Обращаться в отделения банка можно по следующим адресам и телефонам: г.Уральск, пр.Достык–Дружбы, 185/1, тел.: 50–94–06, 50–01–04, 51–03–85 г.Уральск, пр.Абулхаир хана, 167, тел.: 22–88–08, 22–88–07 г.Уральск, ул.М.Маметовой, 69, тел.: 53–32–92, 53–33–17 г.Аксай, ул.Дружбы народов, 1/8А, тел.: 8 (71133) 92–7–95

Собираетесь купить бытовую технику, мебель, поскорее закончить дома ремонт или отправиться в долгожданное путешествие? Достичь этих и других целей вам с легкостью поможет наш Экспресс–кредит со сроком погашения до 5 лет. Максимальная сумма к выдаче по нему очень удобна: для участников зарплатного проекта ForteBank она составляет 5 млн тенге, а для остальных клиентов – 3 млн тенге. По словам(на фото), для участников зарплатных проектов банка предусмотрены дополнительные скидки по ставке вознаграждения. – Главное преимущество экспресс–кредитования – это, конечно же, оперативность, – говорит заместитель директора по розничному бизнесу Гульнара СЕЙЛЬХАНОВА (на фото). – Мы усовершенствовали процедуру рассмотрения заявок, благодаря чему решение о выдаче кредита принимается и озвучивается менеджером уже в момент консультации заемщика. Бумажная волокита тоже осталась в прошлом, и вам достаточно предоставить банку только 1 документ, удостоверяющий личность. "Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, а всего лишь расходы», – шутят некоторые. Но, согласитесь, совсем не до смеха, когда мы сами сталкиваемся с неизбежными и срочными затратами. ForteBank не оставит вас в беде, ведь для таких ситуаций предусмотрен кредит на неотложные нужды. Это универсальный заем для физических лиц на сумму от 500 тысяч до 50 млн тенге сроком до 10 лет. В отличие от экспресс–кредита, в данном случае понадобится залоговое обеспечение. Им может быть квартира, жилой дом, коммерческая недвижимость, а при необходимости дополнительного залога принимаются земельные участки, пригодные под ИЖС. – Персональные условия к заемщикам по такому кредиту во многом зависят от метода подтверждения дохода. Так, если для клиентов с полным подтверждением сумма кредита составит до 70% от стоимости недвижимости, то при подтверждении в упрощенном порядке или по анкетным данным максимальная сумма кредита возможна до 50% от стоимости залогового имущества, – продолжает заместитель директора филиала. – Рассмотрение заявок, как и в первом случае, тоже довольно быстрое, а для предварительного решения по выдаче хватит всего одного документа – удостоверения личности. Ставки по всем кредитам в ForteBank среднерыночные. По ее словам, определенными кредитными свойствами обладает и ForteCard – уникальная банковская карта. Благодаря широчайшей палитре возможностей этот продукт ежедневно приносит пользу своим держателям, в числе которых участники зарплатного проекта, вкладчики банка и прочие клиенты. На карточку Visa Platinum вы можете установить кредитный лимит на сумму до 3 млн тенге сроком до 3 лет. Комиссия за услугу составит всего 450 тенге в месяц, есть также возможность оформления кредитного лимита по сниженной ставке при залоге вклада. – Подайте заявку на ForteCard, используя всего 1 документ, и вы получите возможность сэкономить на абсолютном большинстве своих операций! Например, с каждой безналичной покупки вас ожидает CashBack, то есть банк вернет 1% от стоимости оплаченного товара или услуги. Также стало удобно снимать с карточки деньги, включая кредитный лимит. Это совершенно бесплатно в банкоматах любого банка Казахстана, а если ваша карта класса Visa Gold или Visa Platinum, то нулевая комиссия распространяется уже на банкоматы всего мира, – говорит Гульнара СЕЙЛЬХАНОВА. Но не спешите снимать с карты все деньги, ведь на остаток средств банк начислит вознаграждение. В зависимости от вида карточки эта сумма может достигать до 5% годовых, следовательно, остаток денег работает как депозит. А бесплатное СМС–информирование поможет моментально контролировать все поступления и расход средств по карте. Более подробно об этих и других продуктах одного из ведущих банков страны вам с удовольствием расскажут наши менеджеры. ForteBank поздравляет всех своих клиентов, жителей и гостей города Уральск, всех своих коллег с приближающимся праздником – Днем национальной валюты тенге и приглашает к нам в банк!Лицензия № 1.2.29/197/36 от 27.02.2015г. выданная Национальным Банком РК. На правах рекламы.