В 2 млрд тенге оценили диагностический центр в Уральске

В 2018 году в частные руки планируется передать диагностический центр и футбольный клуб "Акжайык", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам и. о. руководителя управления финансов ЗКО Нурлана ЕСЕНГАЛИЕВА, стоимость коммунальной собственности, которую передают в доверительное управление определяет независимая оценочная компания. - В этом году планируется передать в доверительное управление два объекта - диагностический центр и футбольный клуб "Акжайык". Стоимость данных объектов - 2 миллиарда тенге и 2,5 миллиона тенге соответственно. Однако пока н