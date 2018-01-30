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Социум

В 2 млрд тенге оценили диагностический центр в Уральске

В 2018 году в частные руки планируется передать диагностический центр и футбольный клуб "Акжайык", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам и. о. руководителя управления финансов ЗКО Нурлана ЕСЕНГАЛИЕВА, стоимость коммунальной собственности, которую передают в доверительное управление определяет независимая оценочная компания. - В этом году планируется передать в доверительное управление два объекта - диагностический центр и футбольный клуб "Акжайык". Стоимость данных объектов - 2 миллиарда тенге и 2,5 миллиона тенге соответственно. Однако пока н
gorod
В 2 млрд тенге оценили диагностический центр в Уральске
В 2018 году в частные руки планируется передать диагностический центр и футбольный клуб "Акжайык", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам и. о. руководителя управления финансов ЗКО Нурлана ЕСЕНГАЛИЕВА, стоимость коммунальной собственности, которую передают в доверительное управление определяет независимая оценочная компания. - В этом году планируется передать в доверительное управление два объекта - диагностический центр и футбольный клуб "Акжайык". Стоимость данных объектов - 2 миллиарда тенге и 2,5 миллиона тенге соответственно. Однако пока ни одной заявки на участие в тендере не поступало. За последние три года в доверительное управление были выданы Областная детская стоматология, Городская поликлиника №4 и волейбольный клуб "Жайык". Кроме того, Нурлан ЕСЕНГАЛИЕВ отметил, что передача объектов в частные руки не предусматривает изменение профильного назначения. Стоит отметить, что за три года не было ни одного случая возврата объектов в государственную собственность, которые были переданы предпринимателям.
приватизация собственность

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