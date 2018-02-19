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Социум

В 2018 году в Атырау термомодернизацию пройдут 25 домов

В настоящее время 8 многоэтажек уже готовы к началу ремонтно-восстановительных работ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом в ходе отчета перед населением сообщил аким г.Атырау Серик ШАПКЕНОВ. - Всего в программу по термомодернизации домов в Атырау было включено 25 домов, в 8 домах строительные работы начнутся уже в ближайший месяц. В настоящее время готовится ПСД еще на 17 домов. Средств на эти цели в местном бюджете достаточно, значимость этой программы населению мы разъяснили, намерены реализацию программы сделать открытой. В каждом доме, где пройдет ремонт, определили ответст
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В 2018 году в Атырау термомодернизацию пройдут 25 домов
В настоящее время 8 многоэтажек уже готовы к началу ремонтно-восстановительных работ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Об этом в ходе отчета перед населением сообщил аким г.Атырау Серик ШАПКЕНОВ. - Всего в программу по термомодернизации домов в Атырау было включено 25 домов, в 8 домах строительные работы начнутся уже в ближайший месяц. В настоящее время готовится ПСД еще на 17 домов. Средств на эти цели в местном бюджете достаточно, значимость этой программы населению мы разъяснили, намерены реализацию программы сделать открытой. В каждом доме, где пройдет ремонт, определили ответственного. Другими словами, сами жильцы могут контролировать ход и качество работ, проводимых в их домах, - рассказал Серик ШАПКЕНОВ. Отметим, что в прошлом году в рамках госпрограммы "Термомодернизация 2011-2020" ремонтные работы прошли в 19 домах: 11 домов были профинансированы из местного бюджета, 4 дома - за счет возвратных средств, еще в 4 домах капитальный ремонт прошел за счет дополнительного финансирования из местного бюджета. В этом году в 6 домах будут заменены лифты, 11 домов пройдут капитальный ремонт.
Алия ЖАМИТОВА Фото РСК    
ремонт дома термомодернизация

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