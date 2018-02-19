В 2018 году в Атырау термомодернизацию пройдут 25 домов

В настоящее время 8 многоэтажек уже готовы к началу ремонтно-восстановительных работ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом в ходе отчета перед населением сообщил аким г.Атырау Серик ШАПКЕНОВ. - Всего в программу по термомодернизации домов в Атырау было включено 25 домов, в 8 домах строительные работы начнутся уже в ближайший месяц. В настоящее время готовится ПСД еще на 17 домов. Средств на эти цели в местном бюджете достаточно, значимость этой программы населению мы разъяснили, намерены реализацию программы сделать открытой. В каждом доме, где пройдет ремонт, определили ответст