Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель начальника управления контрольной профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС ЗКО Амангельды ЕШМУХАНОВ, в данный момент подходят сроки устранения нарушений и регистрируются контрольные проверки по данным дошкольным учреждениям и колледжам. - Проверка всех объектов торговли высокой степени риска и объектов образования проводилась по указанию генеральной прокуратуры. Также по указанию генпрокуратуры были проверены и частные детсады, государственные дошкольные учреждения были проверены специалистами ДЧС ЗКО, - рассказал Амангельды ЕШМУХАНОВ. Как выяснилось, во всех 50 проверенных детсадах и колледжаж были выявлены нарушения правил пожарной безопасности. - Основные нарушения связаны с тем, что здания были переоборудованы из обычных жилых домов и коттеджей в детские садики. Зачастую владельцы данных объектов допускают изменение функционального назначения и перепланировку помещений без проектной документации утвержденной в установленном порядке, которая само по себе является нарушением, что приводит к еще большим нарушениям и увеличивают угрозу возникновения пожара и последствий от пожара. Так, в частных садах нельзя устанавливать деревянные лестницы, ведь в случае пожара дети на втором этаже будут отрезаны от пути эвакуации. Также уменьшение противопожарных разрывов, которые необходимы для предотвращения распространения пожар от горящих соседних зданий (домов, бань и гаражей), отсутствие дополнительных эвакуационных выходов с групп где находятся дети, которые необходимы для эвакуации детей или наличие решеток на окнах, - пояснил Амангельды ЕШМУХАНОВ. Как рассказали в управлении, в случае не устранения ранее выявленных нарушений, руководители данных учреждений будут привлекаться к административной ответственности, вплоть до приостановления деятельности объекта судом. Так же Амангельды ЕШМУХАНОВ отметил, что раньше, прежде чем ввести свой объект в эксплуатацию владелец должен был пройти полную процедуру проверки на соответствие правилам пожарной безопасности, а также поставить в известность о функционировании своего объекта. То есть специалисты ДЧС выезжали на место, проверяли и давали заключение на соответствие. Но сейчас, в рамках поддержки малого и среднего бизнеса, эта процедура была упразднена. В связи с этим, специалисты ДЧС ЗКО доводят до сведения граждан, что не обязательно дожидаться проверки и можно получить консультацию специалистов без штрафных санкций, обратившись до открытия своего объекта либо бизнеса.