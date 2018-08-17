Старый двухэтажный дом в центре города был построен еще в 1917 году. В нем 7 квартир. Комнатки маленькие. Хотя дом двухэтажный, первый этаж превратился в полуподвальное помещение. По словам владельцев квартир, они тут прожили от 20 лет и более. Но дальше жить в этом доме они больше не хотят, так как опасаются за свою жизнь и здоровье. По их словам, дом в любой момент может рухнуть. - Это бывший купеческий дом. Сам материал, из которого он построен, в данный момент ремонту не подлежит. Мы 5 лет назад обращались в государственные в ЖКХ, чтобы они на нас обратили внимание. Нам сначала заявили, чтобы мы собрали документы, потом выдали справку о том, что дом подлежит ремонту. Это что-то немыслимое. Дом изношен во всех смыслах этого слова. Это видно невооруженным глазом, - рассказала жительница ветхого дома Гульнара САРСЕНГАЛИЕВА. По словам жильца, на учете они нигде не состоят, хотя за все коммунальные услуги, такие как, мусор, свет, газ всегда исправно платили. Но ни на чьем балансе дом не находится. - Крыша обвалилась, но ремонтировать ее смысла нет. Легче и дешевле будет построить новый дом. Удобств никаких нет. Туалет на улице, воду мы носили с параллельных улиц. Двор общий. Мы всегда старались ухаживать за ним. Облагораживать пытались. Лестница опасная. Все что мы могли - сделали. Даже если посмотреть, визуально видно состояние дома. Жить здесь просто невозможно, - говорит Гульнара САРСЕНГАЛИЕВА. Как стало известно, в доме на данный момент никто не живет. Некоторые купили в ипотеку квартиры, кто-то у родственников, кто-то снимает. Выяснилось, что к жильцам уже приходили застройщики, которые предлагали построить новый многоэтажный дом на месте ветхого дома и расселить жильцов в новых квартирах. Но условия, которые они предлагали, не всех устроили. Причины жильцы уточнять не стали. Между тем в отделе ЖКХ г. Уральска отметили, что на территории города Уральск зарегистрирован 41 аварийный дом. Дома 153 по улице Ескалиева в этом списке нет. - Жильцы данного дома неоднократно к нам обращались. Мы объяснили им, что заключение об аварийности дома дают аттестованные эксперты. Если эксперты признают дом аварийным, то жильцам необходимо к нам обратиться уже с заключением на руках. Услуги экспертов оплачиваются самими жильцами. Далее в рамках программы государственно-частного партнерства совместно с застройщиками владельцы квартир имеют право снести дом и на его месте построить новый. Но это осуществляется при 100% согласии всех жильцов, - заявил Жубан ЖУМАГАЛИЕВ.