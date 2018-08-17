- Площадь ДК им.Курмангазы, ул.Заполярная, 1
- Жилгородской парк-1
- Жилгородской парк-2
- Парк Победы 1, 3 мкр Авангард
- Парк Победы 2, 3 мкр Авангард
- Центральная площадь Исатая Тайманова-1
- Центральная площадь Исатая Тайманова-2
- Пл. Курмангазы - пр. Азаттык 48
- Жагалау - Набережная реки ул. Смагулова
- ул. К.Сатпаева, 52, Музыкадьная Академия им. Нурпеисовой
- ул. Айтеке би 79, здание филиала партии «Нур Отан»
- Площадь Атырауского университета нефти и газа
- Площадь Атырауского государственного университета им.Досмухамбетова
- Площадь Атырауского государственного Университета им.Досмухамбетова-2
- Супермакет "Анвар" - площадь Абая, ул.Сатпаева, 14
- Атырауский областной историко-краеведческий музей, ул. Момыш улы, 3
- ул. К.Смагулова, 5 - Физкультурно оздоровительный комплекс
- Площадь ДК им.Дины Нурпеисовой - ул. Момышулы, 1
- Международный аэропорт Атырау - VIP зал
- Международный аэропорт Атырау - общий зал ожидания
- Ледовый дворец - пр.Абулхаир хана
- Железнодорожный вокзал г. Атырау - ул. Сатыбалдиева
- ТРЦ Ардагер - ул.Сатпаева, 17
- Акимат 1 – ул. Айтеке би, 77
- Акимат 2 - Айтеке би, 7
Вам может быть интересно
Какой будет погода на западе Казахстана 9 февраля
В некоторых регионах ожидается дождь.
Вокзалдарда мүгедектігі бар адамдарды сүйемелдеу қызметі іске қосылады
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.