Точки с бесплатным доступом к интернету будут работать в  самых оживленных участках города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акимата г.Атырау. Иллюстративное фото Проект Open Wi-Fi в Атырау реализуется в рамках концепции Smart Atyrau или «Умный город». Работа по установке точек с бесплатным доступом в интернет была начата в начале текущего года совместно с Атырауским областным филиалом АО «Казактелеком». По  словам инициаторов проекта, новшество будет очень удобно для работающего населения и для  студентов. - Пока на площади Исатая - Махамбета идет реконструкция, здесь точки доступа к бесплатному Wi-Fi временно недоступны, на остальных же участках интернет работает, к нему свободно может подключиться любой желающий, - рассказал замакима г.Атырау Мейрим Калауи. На сегодняшний день горожане смогут бесплатно пользоваться Wi-Fi по следующим адресам:
  1. Площадь ДК им.Курмангазы, ул.Заполярная, 1
  2. Жилгородской парк-1
  3. Жилгородской парк-2
  4. Парк Победы 1, 3 мкр Авангард
  5. Парк Победы 2, 3 мкр Авангард
  6. Центральная площадь Исатая Тайманова-1
  7. Центральная площадь Исатая Тайманова-2
  8. Пл. Курмангазы - пр. Азаттык 48
  9. Жагалау - Набережная реки ул. Смагулова
  10. ул. К.Сатпаева, 52, Музыкадьная Академия им. Нурпеисовой
  11. ул. Айтеке би 79, здание филиала партии «Нур Отан»
  12. Площадь Атырауского университета нефти и газа
  13. Площадь Атырауского государственного университета им.Досмухамбетова
  14. Площадь Атырауского государственного Университета им.Досмухамбетова-2
  15. Супермакет "Анвар" - площадь Абая, ул.Сатпаева, 14
  16. Атырауский областной историко-краеведческий музей, ул. Момыш улы, 3
  17. ул. К.Смагулова, 5 - Физкультурно оздоровительный комплекс
  18. Площадь ДК им.Дины Нурпеисовой - ул. Момышулы, 1
  19. Международный аэропорт Атырау - VIP зал
  20. Международный аэропорт Атырау - общий зал ожидания
  21. Ледовый дворец - пр.Абулхаир хана
  22. Железнодорожный вокзал г. Атырау - ул. Сатыбалдиева
  23. ТРЦ Ардагер - ул.Сатпаева, 17
  24. Акимат 1 – ул. Айтеке би, 77
  25. Акимат 2 - Айтеке би, 7
Ерлан ОМАРОВ