Площадь ДК им.Курмангазы, ул.Заполярная, 1 Жилгородской парк-1 Жилгородской парк-2 Парк Победы 1, 3 мкр Авангард Парк Победы 2, 3 мкр Авангард Центральная площадь Исатая Тайманова-1 Центральная площадь Исатая Тайманова-2 Пл. Курмангазы - пр. Азаттык 48 Жагалау - Набережная реки ул. Смагулова ул. К.Сатпаева, 52, Музыкадьная Академия им. Нурпеисовой ул. Айтеке би 79, здание филиала партии «Нур Отан» Площадь Атырауского университета нефти и газа Площадь Атырауского государственного университета им.Досмухамбетова Площадь Атырауского государственного Университета им.Досмухамбетова-2 Супермакет "Анвар" - площадь Абая, ул.Сатпаева, 14 Атырауский областной историко-краеведческий музей, ул. Момыш улы, 3 ул. К.Смагулова, 5 - Физкультурно оздоровительный комплекс Площадь ДК им.Дины Нурпеисовой - ул. Момышулы, 1 Международный аэропорт Атырау - VIP зал Международный аэропорт Атырау - общий зал ожидания Ледовый дворец - пр.Абулхаир хана Железнодорожный вокзал г. Атырау - ул. Сатыбалдиева ТРЦ Ардагер - ул.Сатпаева, 17 Акимат 1 – ул. Айтеке би, 77 Акимат 2 - Айтеке би, 7

Иллюстративное фото Проект Open Wi-Fi в Атырау реализуется в рамках концепции Smart Atyrau или «Умный город». Работа по установке точек с бесплатным доступом в интернет была начата в начале текущего года совместно с Атырауским областным филиалом АО «Казактелеком». По словам инициаторов проекта, новшество будет очень удобно для работающего населения и для студентов. - Пока на площади Исатая - Махамбета идет реконструкция, здесь точки доступа к бесплатному Wi-Fi временно недоступны, на остальных же участках интернет работает, к нему свободно может подключиться любой желающий, - рассказал замакима г.Атырау Мейрим Калауи. На сегодняшний день горожане смогут бесплатно пользоваться Wi-Fi по следующим адресам: