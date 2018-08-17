В Бурлинском районе грядет очередная волна переименований, на этот раз помимо улиц города Аксая новые названия получат населенные пункты района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Первым на очереди стало село Пугачёво, где сход местного сообщества (объявление было опубликовано в районной газете «Бөрлі жаршысы –Бурлинские вести» - прим. автора) состоится 4 сентября. Как стало известно, село предполагается назвать Акжол. Село Пугачёво и одноименный сельский округ находится в 7 километрах от Аксая. Его население составляет более 3 тысяч человек. Основано нынешнее село приехавшими в начале 50-х годов на целину комсомольцами из города Пугачёва Саратовской области и именовалось оно совхозом «Пугачёвский». Помимо переименования улиц и сел, некоторые из общественников Бурлинского района поднимают вопрос о присвоении реке Утва названия Шынгырлау, поскольку в соседнем Шынгырлауском районе она именуется так, и что Утвой ее назвали переселенцы из Украины и России в начале ХХ века. По поводу переименования реки местные аксакалы обратились к акиму Бурлинского района Санжару Алиеву. Между тем у пенсионера, жителя Аксая Александра Новозенко сохранилась карта, изданная Оренбургским военно-топографическим отделом и датированная 1890 годом, где указаны реки Уральского уезда – Кара-оба, Улу-сай и Утва.