Иллюстративное фото из архива "МГ" Первым на очереди стало село Пугачёво, где сход местного сообщества (объявление было опубликовано в районной газете «Бөрлі жаршысы –Бурлинские вести» - прим. автора) состоится 4 сентября. Как стало известно, село предполагается назвать Акжол. Село Пугачёво и одноименный сельский округ находится в 7 километрах от Аксая. Его население составляет более 3 тысяч человек. Основано нынешнее село приехавшими в начале 50-х годов на целину комсомольцами из города Пугачёва Саратовской области и именовалось оно совхозом «Пугачёвский». Помимо переименования улиц и сел, некоторые из общественников Бурлинского района поднимают вопрос о присвоении реке Утва названия Шынгырлау, поскольку в соседнем Шынгырлауском районе она именуется так, и что Утвой ее назвали переселенцы из Украины и России в начале ХХ века. По поводу переименования реки местные аксакалы обратились к акиму Бурлинского района Санжару Алиеву. Между тем у пенсионера, жителя Аксая Александра Новозенко сохранилась карта, изданная Оренбургским военно-топографическим отделом и датированная 1890 годом, где указаны реки Уральского уезда – Кара-оба, Улу-сай и Утва.