Вот уже больше недели на одном из домов в микрорайоне Балыкшы красуется изображение речных обитателей. Яркий красочный рисунок с щуками, сазанами, жерихами, осетрами и сомами можно заметить на съезде с балыкшынского моста. Оказалось, что дом разукрасил преподаватель по ИЗО Малой академии искусств имени Н.Тлендиева Мейрбек Жагыпашев. Это первый масштабный проект, который учитель рисования реализует в Атырау. На украшение первого дома ушла примерно неделя. - Я окончил Казахскую национальную академию искусств имени Т. Жургенова, в настоящее время преподаю детям рисование. В свободное от основной работы время занимаюсь дизайном интерьера, созданием скульптур. За спиной большой опыт работы в этой сфере в разных городах Казахстана. Не так давно мне позвонили с городского акимата и предложили сотрудничество, я с удовольствием согласился украшать дома своего родного города, в этом мне помогают мои друзья, - рассказывает Мейрбек Жагыпашев. По словам художника, в Атырау он планирует разрисовать еще 4 дома, располагающихся в микрорайоне Авангард. На них будут красоваться портреты известных личностей - Махамбета, Курмангазы, Дины Нурпеисовой и Султана Бейбарыса. Мейрбек Жагыпашев является участником и призером международных конкурсов по рисованию и скульптуре, благодаря своему необычному ремеслу успел побывать в 10 странах мира. Недавно он привез в Атырау с конкурса по изобразительному искусству, прошедшего в Испании, первое место. Ученики художника неоднократно занимали призовые места на различных фестивалях и конкурсах.