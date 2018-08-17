Центр языков «Золотая черепаха» спешит также порадовать открытием филиала по улице Сарайшык, 28Б (здание бизнес-центра «GLOBAL»).

Мы ждем вас также по адресам: г. Уральск, ул. Ихсанова, 29; ул. У. Громовой, 27/1 (ТД « Идея», цокольный этаж); 5 мкрн., 30/2 (рядом с Назарбаев интеллектуальной школой). Телефон для справок: +7 705 545 09 74, +7 777 859 83 05 Instagram: oogway_uralsk

Многие часто отдыхают или ведут бизнес в Турции, а кто-то мечтает получить в этой стране образование. И в связи с этим возникает желание изучить турецкий язык и узнать как можно больше о стране солнечного Босфора. Здесь будут рады научить вас свободно говорить, читать и писать по-турецки, а также ознакомят с историей и культурой Великой Османской империи. Причем занятия проводит носитель турецкого языка, который также расскажет вам об обычаях своего народа, о живописных красотах городов, знаменитых исторических местах Турции и многом другом. Центр также предлагает вам пополнить багаж своих знаний изучением других иностранных языков с учетом применения их в реальной жизни: китайского, корейского, японского, английского и арабского.