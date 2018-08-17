Сообщение об усилении ветра и грозе разослала служба "112", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - 18 августа в ЗКО угроза усиления ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, ожидается гроза, - говорится в распространенном сообщении.