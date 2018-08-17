В мероприятии приняли участие ветераны спорта, тренеры и спортсмены, победители международных и республиканских соревнований. В регионе с начала года по инициативе областного управления физической культуры и спорта состоялось множество крупных спортивных мероприятий. Стоит отметить, что население активно участвует в спортивных мероприятиях. К примеру, в благотворительном велопробеге приняли участие более 1000 человек, около 3000 горожан участвовали в ежегодном марафоне и около 800 человек в других массовых соревнованиях. Аким Атырауской области Нурлан Ногаев наградил лучших спортсменов региона за достижения в развитии спорта нагрудными знаками и благодарственными письмами. - Спорт в Атырауской области, как и во всей стране, планомерно развивается. В успехах наших спортсменов на республиканском и международном уровнях важна роль проводимой в области грамотной политики по развитию спорта, во всемерной его поддержке. В рамках выполнения поручения главы государства особый акцент в области делается на развитие массовых видов спорта. Мы продолжим работу в данном направлении, - сказал Нурлан Ногаев. - Наша область славится спортсменами, выступающими и достигающими высот на мировом уровне, поэтому особую благодарность хочется выразить всем тренерам. Это педагоги, которые не только вкладывают свой труд, но и душу в каждого спортсмена. От всей души поздравляю вас, желаю вам успехов в вашей работе, процветания и новых побед. Атырауская область является одной из ведущих регионов страны, где люди с ограниченными возможностями активно занимаются физической культурой и спортом. В 2008 году был создан спортивный клуб для людей с ограниченными возможностями, оснащенный всем необходимым спортивным оборудованием. На сегодняшний день 45 спортсменов с ограниченными возможностями являются членами Национальной Паралимпийской сборной страны. Из них 11 наших спортсменов мастера спорта международного класса, 27 - мастера спорта Республики Казахстан, 41- кандидаты в мастера спорта. Отметим, что в 2017 году было проведено 880 спортивных мероприятий, где было задействовано 175 тысяч человек. С начала текущего года было проведено 572 спортивных мероприятия, в которых приняли участие около 80 тысяч человек. На сегодняшний день наши спортсмены уже удостоились 494 медалей на спортивных соревнованиях различного уровня.