Иллюстративное фото из архива "МГ"

По сообщению пресс-службы ДГД Атырауской области, в 2017 году между главой крестьянского хозяйства и городским центром занятости был заключен договор об обеспечении социальных рабочих мест по программе "Дорожная карта занятости 2020". Согласно соглашению, на банковский счет крестьянского хозяйства были перечислены бюджетные деньги за предоставление социальных рабочих мест.

-В ходе расследования выяснилось, что глава крестьянского хозяйства совершил хищение бюджетных средств на сумму 1,8 млн тенге путем заключения трудовых договоров с десятью гражданами, которые у него фактически не работали. Приговором Атырауского городского суда №2 от 3 июля глава крестьянского хозяйства был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 1 части 3 статьи 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно, - уточнили в пресс-службе ДГД Атырауской области.