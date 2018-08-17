В ходе совещания аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ дал четкое указание всем коммунальным службам города и области тщательно подготовить все котельные и магистральные теплотрассы. - Помните, два года назад 16 декабря при температуре -38 градусов по улице Абулхаир хана произошел порыв, и под риском заморозки остался весь микрорайон, все многоэтажные жилые дома данного участка. Такого в этом году быть не должно, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ. Как доложил руководитель управления энергетики и ЖКХ Рустем ЗАКАРИН, из 388 объектов здравоохранения к отопительному сезону готовы 367, а из 638 объектов образования 601 объект готов к отопительному сезону. - Всего по области зарегистрировано 1298 жилых домов, из них на территории Уральска находятся 1184 многоквартирных домов. Гидравлические испытания прошли 611 домов. Это 51% от всего плана, - заявил Рустем ЗАКАРИН. Выяснилось, что до 1 октября будут завершены все работы по ремонту и замене тепловых магистралей. Также глава области дал распоряжение по поводу проведения водопровода в поселок Ветелки. - Мы во всех 12 районах проводим воду. Две тысячи километров водопровода мы провели за 2 года. А вот у нас буквально под боком есть поселок Ветелки. Проект на сегодняшний день готов, 400 млн тенге выделены, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ. Между тем, генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго" Мурат БАЙМЕНОВ доложил, что котельные города на 80% готовы к отопительному сезону. В ходе совещания аким области дал указание - до конца года подготовить проектно-сметную документацию на реконструкцию паровой турбины и со следующего года приступить к модернизации ТЭЦ. Также на совещании была затронута проблема задолженности населения перед тепловиками. - Несвоевременная оплата населения влияет на то, что происходит задержка оплаты за газ. Если человек свыше 2 месяцев не платит за отопление, то мы подаем на него в суд. С начала года подано 1653 исковых заявления, - сообщил Мурат БАЙМЕНОВ. На что Алтай КУЛЬГИНОВ ответил, работать нужно именно с неплательщиками, а добросовестный народ страдать не должен. - Вы должны четко довести до потребителей, что за тепло, за электричество, за газ нужно платить.С народом надо работать. Вам доверили этот участок. Вы должны оправдать надежды. Не создавайте неудобства людям, которые своевременно платят. С КСК тоже нужно работать, - заявил аким области.