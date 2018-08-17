Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в группе государственного языка и информации ДЧС ЗКО, 15 августа в районе поселка Желаево на искусственном водоеме спасатели извлекли из воды тело гражданина 1994 года рождения, который утонул в тот же день, купаясь в неположенном месте. На месте работали 3 спасателя, 1 единица техники и 1 плавсредство. - Также 15 августа в 19.00 в Теректинском районе, в районе поселка Сатымшеген, на искусственном водоёме четырьмя местными жителями обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1999 года рождения, -сообщил сотрудник группы государственного языка и информации ДЧС ЗКО Жадыгер КУСАИНОВ. Стоит отметить, что за последние 10 лет в области утонули свыше 270 людей, из них около 70 - дети. Сотрудники ДЧС ЗКО просят всех жителей города и области не забывать о мерах безопасности и не рисковать собственными жизнями.