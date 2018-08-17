Анатолий Михайлович Дружинин родился в городе Клайпеда (Литва), закончил Павлодарский индустриальный институт, работал на Актюбинском заводе железобетонных изделий. Позже поступил на высшие курсы КГБ при Совете министров СССР (прежнее название правительства), в 1995 году получил звание генерал-майора. В совершенстве владел казахским языком. Внес большой вклад в развитие шахмат в области и стране. Очень любил играть в шахматы, за доской проводил все свободное время. Одно время проработал председателем Федерации шахмат Западно-Казахстанской области.

Турнир посвящен памяти мемориала Анатолия ДРУЖИНИНА. - В турнире участвуют два международных гроссмейстера - чемпион Казахстана 2018 года среди мужчин Муртас КАЖГАЛЕЕВ из Уральска и гроссмейстер из Таджикистана Фарук АМАНАТОВ. Это именитые спортсмены, которые также являются лидерами своих национальных сборных по шахматам. Неоднократно выступали за сборную. Традиционно у нас участвуют спортсмены из России. Юношеская сборная Казахстана в полном составе принимает участие. Всё это благодаря фонду "Самрук-Казына", Федерации шахмат РК и фонду академика Шахмардана ЕСЕНОВА, - рассказал главный судья соревнований Валерий МИН. Как выяснилось, за первое место победитель получит 220 тысяч тенге. - В Уральск меня пригласила Шахматная Федерация Казахстана проводить мастер-классы со сборной Казахстана. Мы около недели уже занимаемся здесь, и сегодня мы применим полученные знания на деле. В вашем городе я впервые и очень рад, что нахожусь сегодня здесь, на стыке Европы и Азии. Мне все нравится. Особенно бешбармак, - рассказал гроссмейстер из Таджикистана Фарук АМАНАТОВ. Стоит отметить, что в Уральске шахматы очень популярный вид спорта. А также есть много спортсменов-призеров международных соревнований. - Мне 8 лет и я занимаюсь шахматами 2 года. Я из Актау. Мне очень нравится эта игра. У меня первый разряд по шахматам. Я выиграл Чемпионат Казахстана, занял третье место в Чемпионате Азии и первое место в Астане. Сейчас я готовлюсь к Чемпионату Мира в Испании. Моя мечта - стать международным гроссмейстером и победить Магнуса КАРЛСЕНА (норвежский шахматист, 16-й чемпион мира по шахматам -прим. автора), - говорит юный участник соревнований Эдгар МАМЕДОВ. Чемпионат мира проходит в Областном казахском драмтеатре имени Х. Букеевой 17 и 18 августа.