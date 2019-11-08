В акимате Актюбинской области намерены выяснить причины увольнения госслужащих

В области c начала года место работы сменили 112 государственных служащих, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 7 ноября под председательством руководителя аппарата акима области Нуржаугана Калауова прошло аппаратное совещание, в котором приняли участие и. о. руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Актюбинской области Бауыржан Оразов, руководители аппаратов акиматов г. Актобе и районов в режиме видеоконференцсвязи. Главный инспектор по информационной безопасности аппарата акима области Шынгыс Нуржигит сообщил о работе, провод