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Социум

В акимате Актюбинской области намерены выяснить причины увольнения госслужащих

В области c начала года место работы сменили 112 государственных служащих, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 7 ноября под председательством руководителя аппарата акима области Нуржаугана Калауова прошло аппаратное совещание, в котором приняли участие и. о. руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Актюбинской области Бауыржан Оразов, руководители аппаратов акиматов г. Актобе и районов в режиме видеоконференцсвязи. Главный инспектор по информационной безопасности аппарата акима области Шынгыс Нуржигит сообщил о работе, провод
Дана Рахметова
В акимате Актюбинской области намерены выяснить причины увольнения госслужащих
В области c начала года место работы сменили 112 государственных служащих, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
7 ноября под председательством руководителя аппарата акима области Нуржаугана Калауова прошло аппаратное совещание, в котором приняли участие и. о. руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Актюбинской области Бауыржан Оразов, руководители аппаратов акиматов г. Актобе и районов в режиме видеоконференцсвязи. Главный инспектор по информационной безопасности аппарата акима области Шынгыс Нуржигит сообщил о работе, проводимой по информационной безопасности. Руководитель Единой службы управления персоналом Мирхан Ермаганбетов рассказал о том, что с начала текущего года сменили место работы 112 государственных служащих. По сравнению с 2018 годом наблюдается рост на 0,1%. Нуржауган Калауов поручил провести анализ по выяснению причин увольнения госслужащих, особенно среди тех, кто ушел по собственному желанию. - Необходимо остановить практику увольнений без уважительной причины. В настоящее время имеется 132 вакансии. В то время, когда мы не можем закрыть потребность в кадрах, госслужащие без веской причины уходят с работы, - сказал руководитель аппарата. Нуржауган Калауов подверг критике использование информационной системы "Е-кызмет", по его мнению госорганы недостаточно активны в данном направлении. Так, с использованием электронно-цифровой подписи из 26 443 документов подготовлено всего 1293, с начала года в «Е-кызмет» внесено 18 776 документов. Государственным служащим было поручено активнее использовать информационные системы, созданные в целях эффективного использования времени и занятости. Также были обсуждены вопросы этики госслужащих, предоставления ответов на обращения граждан. Руководитель аппарата потребовал, чтобы госорганы отвечали на обращения населения более конкретно и в доступной форме.
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