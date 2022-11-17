Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В акимате Уральска ответили, почему с улиц не убирают опавшую листву

Проблему подняли на общественном совете, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА Председатель общественного совета Бакытжан Нурбаев задал вопрос, что сейчас на улицах города полно листвы. И убирают её только на центральных улицах. Заместитель акимат Уральска Мирас Мулкай ответил, что если два - три дня не подметать улицы, то на этих листьях можно будет прыгать. - Что касается проспекта, понятно, но на маленьких улицах мы её не убираем. Дело в том, что ТОО «Жаыйк таза кала» выделили очень мало денег, в год 1.8 миллиардов тенге. Однако по нормативам необходимо не менее 11 миллиардов т
Кристина Кобина
В акимате Уральска ответили, почему с улиц не убирают опавшую листву
Проблему подняли на общественном совете, передаёт портал «Мой ГОРОД».
В акимате Уральска ответили, почему с улиц не убирают опавшую листву
В акимате Уральска ответили, почему с улиц не убирают опавшую листву
Фото Медета МЕДРЕСОВА Председатель общественного совета Бакытжан Нурбаев задал вопрос, что сейчас на улицах города полно листвы. И убирают её только на центральных улицах. Заместитель акимат Уральска Мирас Мулкай ответил, что если два - три дня не подметать улицы, то на этих листьях можно будет прыгать.
- Что касается проспекта, понятно, но на маленьких улицах мы её не убираем. Дело в том, что ТОО «Жаыйк таза кала» выделили очень мало денег, в год 1.8 миллиардов тенге. Однако по нормативам необходимо не менее 11 миллиардов тенге – это 615 километров автодороги (все улицы с асфальтовым или грунтовым покрытием, комплексная уборка территории, вывоз крупно-габаритных отходов, стрижка, покос, мойка, полив). Необходимо соблюдать кратность уборки. Мы должны поливать улицы семь раз, представляете? Но нет таких денег у нас, ограничиваемся тем, что есть, - ответил замакима города.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article