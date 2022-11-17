В акимате Уральска ответили, почему с улиц не убирают опавшую листву

Проблему подняли на общественном совете, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА Председатель общественного совета Бакытжан Нурбаев задал вопрос, что сейчас на улицах города полно листвы. И убирают её только на центральных улицах. Заместитель акимат Уральска Мирас Мулкай ответил, что если два - три дня не подметать улицы, то на этих листьях можно будет прыгать. - Что касается проспекта, понятно, но на маленьких улицах мы её не убираем. Дело в том, что ТОО «Жаыйк таза кала» выделили очень мало денег, в год 1.8 миллиардов тенге. Однако по нормативам необходимо не менее 11 миллиардов т