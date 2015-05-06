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В Акмолинской области сотрудники детских садов отказываются ходить на работу

В кокшетауских детских садах накаляется атмосфера: сотрудники до сих пор не получили зарплату за декабрь. Просьбы и жалобы результата не приносят, и работники решили пойти на крайние меры: просто перестать ходить на работу, сообщает КТК. Скриншот ktk.kz Задержки с выплатами происходят постоянно, воспитатели все время постоянно нервничают, а ведь им еще приходится работать с детьми. Похоже, что и майские праздники пройдут у них без гроша в кармане. «Я так думаю, что и депутаты, и гороно все праздники отмечают хорошо, и деньги имеют, и зарплату получают. А мы остаемся в стороне. Наши проблемы ме
Marat
В Акмолинской области сотрудники детских садов отказываются ходить на работу
В кокшетауских детских садах накаляется атмосфера: сотрудники до сих пор не получили зарплату за декабрь. Просьбы и жалобы результата не приносят, и работники решили пойти на крайние меры: просто перестать ходить на работу, сообщает КТК.
Скриншот ktk.kz
Скриншот ktk.kz
 Скриншот ktk.kz Задержки с выплатами происходят постоянно, воспитатели все время постоянно нервничают, а ведь им еще приходится работать с детьми. Похоже, что и майские праздники пройдут у них без гроша в кармане. «Я так думаю, что и депутаты, и гороно все праздники отмечают хорошо, и деньги имеют, и зарплату получают. А мы остаемся в стороне. Наши проблемы мелочные для них, они не хотят решать наши проблемы, мы остаемся в стороне», — негодует медработник детского сада Марина Замараева. Уже больше полугода скандалы с начальством и жалобы в прокуратуру и министерство не приносят никаких результатов. Говорят: долго терпели, даже боялись жаловаться, потому что в ответ грозили увольнением. Но сейчас терпение просто лопнуло! Когда нет денег на проезд, кредиты просрочены, а детей надо кормить, одевать и учить – терять уже нечего. «Если не получим, ну не выйду я на работу. Почему я должна бесплатно работать? Сегодня у моего ребенка сессия началась – его не допустили. Просто не допустили к экзаменам. Что я должна делать? У меня кредиты за 2-3 месяца. Я не выйду на работу!», — угрожает воспитатель детского сада Райхан Нурланова. Оказалось, вся проблема в республиканской программе «Балапан». В прошлом году по ней в Акмолинской области недополучили 233 миллиона тенге на содержание дошкольных учреждений. Поэтому и зарплату за декабрь просто не дали. Сейчас пытаются найти деньги в местном бюджете. Но смогут ли – еще вопрос. «Долги прошлого года вот не получилось закрыть. Теперь эта сумма будет вынесена на бюджетную комиссию области. Поэтому сессия маслихата предположительно должна пройти в мае», — туманно высказывается начальник управления образования Акмолинской области Балым Избасарова. Местные чиновники заверили, что так же пишут письма в министерство и даже премьеру. Помимо невыплаты зарплат, детские сады накопили долги перед rоммунальщиками. Сейчас здесь есть свет только благодаря устным договоренностям. Поэтому если денег не найдут, сады и вовсе могут закрыть.

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