В Акмолинской области сотрудники детских садов отказываются ходить на работу

В кокшетауских детских садах накаляется атмосфера: сотрудники до сих пор не получили зарплату за декабрь. Просьбы и жалобы результата не приносят, и работники решили пойти на крайние меры: просто перестать ходить на работу, сообщает КТК. Скриншот ktk.kz Задержки с выплатами происходят постоянно, воспитатели все время постоянно нервничают, а ведь им еще приходится работать с детьми. Похоже, что и майские праздники пройдут у них без гроша в кармане. «Я так думаю, что и депутаты, и гороно все праздники отмечают хорошо, и деньги имеют, и зарплату получают. А мы остаемся в стороне. Наши проблемы ме