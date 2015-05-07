В Астане проходит военный парад

В честь Дня защитника Отечества и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне на площади «Қазақ елі» в Астане проходит военный парад, в котором примет участие президент РК — верховный главнокомандующий вооруженными силами Нурсултан Назарбаев, сообщает NUR.KZ. Фото с сайта Nur.kz Продолжили шествие парадные расчеты офицеров министерства обороны РК, сухопутных войск, сил воздушной обороны и военно-морских сил. Зрители парада смогли увидеть роты аэромобильных войск, морской пехоты, миротворческих сил, специального назначения, женщин-военнослужащих, военной полиции и т.д. За ними следовали три п