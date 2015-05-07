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В Астане проходит военный парад

В честь Дня защитника Отечества и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне на площади «Қазақ елі» в Астане проходит военный парад, в котором примет участие президент РК — верховный главнокомандующий вооруженными силами Нурсултан Назарбаев, сообщает NUR.KZ. Фото с сайта Nur.kz Продолжили шествие парадные расчеты офицеров министерства обороны РК, сухопутных войск, сил воздушной обороны и военно-морских сил. Зрители парада смогли увидеть роты аэромобильных войск, морской пехоты, миротворческих сил, специального назначения, женщин-военнослужащих, военной полиции и т.д. За ними следовали три п
Marat
В Астане проходит военный парад
В честь Дня защитника Отечества и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне на площади «Қазақ елі» в Астане проходит военный парад, в котором примет участие президент РК — верховный главнокомандующий вооруженными силами Нурсултан Назарбаев, сообщает NUR.KZ.
Фото с сайта Nur.kz
Фото с сайта Nur.kz
 Фото с сайта Nur.kz Продолжили шествие парадные расчеты офицеров министерства обороны РК, сухопутных войск, сил воздушной обороны и военно-морских сил. Зрители парада смогли увидеть роты аэромобильных войск, морской пехоты, миротворческих сил, специального назначения, женщин-военнослужащих, военной полиции и т.д. За ними следовали три парадных расчета в военной форме времен Великой Отечественной войны, первый расчет прошел с боевым знаменем 72 гвардейской стрелковой дивизии, в составе которой в годы Великой Отечественной войны воевали наши соотечественники. Прохождение пеших колонн открыла рота барабанщиков республиканской школы «Жас Улан» имени генерала армии С. Нурмагамбетова. В авиа-шоу в небо над Астаной взмоют 70 единиц авиационной техники, являющейся частью вооружения казахстанских ВВС. Это группы фронтовой, военно-транспортной и армейской авиации на самолетах Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-29, МиГ-31, МиГ-27, Ан-26, Ан-72, Ту-134, Ту-154, С-295 (Airbase Military), а также вертолетах Ми-8, Ми-17, Ми-171, Ми-26, К-32 и ЕС-145 (Еврокоптер). Кроме того, в параде будут задействованы новые сверхманевренные истребители Су-30СМ поколения 4++, которые впервые за всю историю Вооруженных Сил РК пополнили казахстанские Военно-воздушные силы. Особое место в параде занимает сводный оркестр министерства обороны. Военные музыканты исполнят около тридцати известных и полюбившихся многим маршей советских и казахстанских композиторов. Украшение парада — женщины-военнослужащие ВС Казахстана. В общей сложности для участия в параде было отобрано порядка 186 человек. В параде задействованы свыше 5 тыс. военнослужащих, порядка 220 единиц современного вооружения и военной техники. Наряду с современными Вооруженными силами РК здесь представлена армия и вооружение времен Великой Отечественной войны. Это военнослужащие, переодетые в форму Красной армии, женщины-санинструктора, 27 единиц военной техники и вооружения (танк Т-34, ЗиЛ-157 с пушками ЗИС-2 и гаубицами М-30, знаменитая БМ-13 РС-30 «Катюша» и пулемет «Максим»). Согласно плану, парад будет состоять из трех частей. Так, в первой части парада пройдут пешие парадные расчёты, затем на площади пройдут механизированные колонны, а также состоится воздушный парад. Как заявили в министерстве обороны страны, в истории независимого Казахстана этот парад станет самым масштабным и грандиозным.
Военный парад

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