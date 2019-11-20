В Аксае чествовали призеров чемпионата мира по каратэ

Чествование юных спортсменов прошло в районном акимате, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Представители Аксайского клуба восточных единоборств "Ивасикай" Даниал Битегенов, Артур Агжанов и Азат Жунусов вошли в состав национальной сборной Казахстана и выступили на 13 чемпионате по каратэ WKC, который прошел в середине ноября в столице Сербии городе Белграде. Они стали призерами данного спортивного турнира. Также один из тренеров Рафаэль Утегалиев стал участником чемпионата и показал отличную подготовку. Аксайский клуб восточных единоборств "Ивасикай", который был создан 4 года. Материа