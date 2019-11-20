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Социум

В Аксае чествовали призеров чемпионата мира по каратэ

Чествование юных спортсменов прошло в районном акимате, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Представители Аксайского клуба восточных единоборств "Ивасикай" Даниал Битегенов, Артур Агжанов и Азат Жунусов вошли в состав национальной сборной Казахстана и выступили на 13 чемпионате по каратэ WKC, который прошел в середине ноября в столице Сербии городе Белграде. Они стали призерами данного спортивного турнира. Также один из тренеров Рафаэль Утегалиев стал участником чемпионата и показал отличную подготовку. Аксайский клуб восточных единоборств "Ивасикай", который был создан 4 года. Материа
gorod
В Аксае чествовали призеров чемпионата мира по каратэ
Чествование юных спортсменов прошло в районном акимате, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Представители Аксайского клуба восточных единоборств "Ивасикай" Даниал Битегенов, Артур Агжанов и Азат Жунусов вошли в состав национальной сборной Казахстана и выступили на 13 чемпионате по каратэ WKC, который прошел в середине ноября в столице Сербии городе Белграде. Они стали призерами данного спортивного турнира. Также один из тренеров Рафаэль Утегалиев стал участником чемпионата и показал отличную подготовку. Аксайский клуб восточных единоборств "Ивасикай", который был создан 4 года. Материальная база создана руками тренеров и родителей, которые поддерживают стремления детей заниматься именно этим видом спорта. Руководителем клуба является Нурлан Искалиев. От лица руководства выступил заместитель акима района Алпамыс Кушкинбаев. Он поздравил ребят с результатами и вручил памятные подарки. В ходе встречи была обсуждена возможность проведения масштабного открытого турнира по каратэ в Аксае. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
карате

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