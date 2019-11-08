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Социум

В Аксае школьник распылил и поджег освежитель воздуха

11-летний ребенок получил термический ожог лица, обеих кистей рук и обеих голеней ног, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" ЧП произошло 6 ноября в городе Аксай Бурлинского района. Как сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Мурат Бисембаев, ребенок, находясь в уборной комнате, распылил содержимое баллончика, зажег спички, после чего произошел хлопок. – Ребенок был госпитализирован в ЦРБ Бурлинского района с термическими ожогами лица, обеих кистей рук и обеих голеней ног первой степени. В момент хлопка родители находились дома. Проблема детской шалости с ог
Арайлым Усербаева
В Аксае школьник распылил и поджег освежитель воздуха
11-летний ребенок получил термический ожог лица, обеих кистей рук и обеих голеней ног, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" ЧП произошло 6 ноября в городе Аксай Бурлинского района. Как сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Мурат Бисембаев, ребенок, находясь в уборной комнате, распылил содержимое баллончика, зажег спички, после чего произошел хлопок. – Ребенок был госпитализирован в ЦРБ Бурлинского района с термическими ожогами лица, обеих кистей рук и обеих голеней ног первой степени. В момент хлопка родители находились дома. Проблема детской шалости с огнем на сегодняшний день стоит особенно остро. Профилактика в семье обычно сводится к банальным запретам: газ не включай, спички не трогай! Но запреты не всегда действенны, дети ищут новых впечатлений, балуются спичками и огнеопасными предметами. Зачастую это заканчивается бедой, - сообщили в ДЧС ЗКО. Спасатели просят родителей строго следить за тем, как дети проводят свободное время. – Нельзя допускать, чтобы они пользовались спичками, зажигалками, электронагревательными приборами, газовыми плитами. Ни в коем случае не оставляйте малолетних детей дома одних, тем более если горит газ, топится печь, работают телевизор и другие электроприборы. Не показывайте детям дурной пример, не курите при них, не бросайте окурки где попало, не зажигайте бумагу для освещения темных помещений, - добавили в ДЧС ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ожог

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