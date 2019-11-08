В Аксае школьник распылил и поджег освежитель воздуха

11-летний ребенок получил термический ожог лица, обеих кистей рук и обеих голеней ног, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" ЧП произошло 6 ноября в городе Аксай Бурлинского района. Как сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Мурат Бисембаев, ребенок, находясь в уборной комнате, распылил содержимое баллончика, зажег спички, после чего произошел хлопок. – Ребенок был госпитализирован в ЦРБ Бурлинского района с термическими ожогами лица, обеих кистей рук и обеих голеней ног первой степени. В момент хлопка родители находились дома. Проблема детской шалости с ог