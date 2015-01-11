Об этом акиму ЗКО Нурлану НОГАЕВУ сообщили во время осмотра котельной №6 в г. Аксае 10 января, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Нурлан НОГАЕВ посетил Бурлинский район с рабочим визитом. Первым пунктом стала построенная врачебная амбулатория в п. Пугачево Бурлинского района.
Как рассказал аким Пугачевского сельского округа Талгат КАЗЖАНОВ
, ранее врачи занимали небольшое крыло в акимате, что было не очень удобно.
- Амбулатория рассчитана на 35 посещений, - рассказал аким п. Пугачево Талгат КАЗЖАНОВ. - Всего в поселке проживает 2724 человека. Но у нас также не было участкового врача, вот сейчас прислали нам врача и увеличили штат медперсонала.
Нужно отметить, что эта амбулатория помимо Пугачево обслуживает еще поселок Кентубек, население которого составляет 1000 человек.
Нурлану НОГАЕВУ продемонстрировали большие светлые кабинеты, также кабинет стоматолога, оборудованный самой современной аппаратурой. Правда, своего стоматолога в штате нет, однако, как пояснил аким Пугачевского сельского округа, люди будут записываться к стоматологу. А специалист будет приезжать из Аксая по определенным дням.
При осмотре кабинета гинеколога аким спросил:
- А что это гудит?
- Это ветер, - ответила врач (на улице был сильный ветер - прим. автора).
- Кто подрядчик? - задал вопрос Нурлан НОГАЕВ акиму Бурлинского района Марату ТУСУПКАЛИЕВУ.
Ему ответили, что работы проводил "Аксайстройсервис".
Однако аким Бурлинского района сказал, что работу выполняла компания из Уральска, а заказчиком является управление строительства ЗКО.
- Если администратор областное управление строительства, это не означает, что вы не отвечаете. Вы отвечаете за все действия, что здесь происходят. Так что в рамках гарантийного срока исправьте все недоделки, - заявил аким ЗКО.
Далее Нурлан НОГАЕВ посетил котельную №6 в городе Аксае.
При осмотре акиму области сообщили, что у госорганизаций имеется задолженность за тепло - около 8 миллионов тенге.
Аким был удивлен этим. Он сказал, что с этим нужно разбираться.
Аким Аксая Кайрат УТЕГЕНОВ пояснил, что это обычное явление.
- В основном это переходящие долги, - сказал Кайрат УТЕГЕНОВ. - То есть определенную сумму закладывали в бюджет, а отопительный сезон начался немного раньше. В принципе, из года в год такая ситуация возникает, эта сумма не очень большая на фоне тех платежей, которые поступают на предприятия.
- Это недопустимо, - заявил Нурлан НОГАЕВ. - Значит, вы неправильно планируете свою работу в начале года. Если мы из области вам помогаем, это не означает, что вы должны сидеть сложа руки.
Аким региона сказал, что бюджетным организациям необходимо срочно закрыть все задолженности.
Затем аким посмотрел новый строящийся многоквартирный дом в Аксае, сдача которого планируется осенью этого года.
Нурлан НОГАЕВ посетил крестьянское хозяйство "Нур", которое расположено за поселком Успеновка Бурлинского района.
Хозяйство расположено посреди степи. Здесь же построено жилье для рабочих, которые ухаживают за скотом.
- Хозяйство открылось в 2009 году, - рассказала его владелица Светлана МАУТЕЕВА
. - Изначально мы закупили 77 голов КРС и с тех пор занимаемся разведением скота. Естественно, для того чтобы была кормовая база, мы взяли земли для посева зерновых. Затем мы решили разводить животных для производства молока, так как у нас есть своя кондитерская.
Светлана рассказала, что в данный момент в хозяйстве более 300 голов племенного скота и около 200 голов молочного направления. Помимо этого в хозяйстве имеются куры.
Нужно отметить, что крестьянское хозяйство - это не единственное, чем занимается Светлана. У нее имеется сеть магазинов и кондитерская в Уральске "Торты от Омарова".
Рабочие не жалуются. Один из них рассказал, что помимо того, что им платят зарплату, у них бесплатное жилье и бесплатное трехразовое питание. В условиях дефицита работы на селе - это хорошая возможность.
Также Светлана отметила, что государство оказывает ей поддержку в виде кредитов. Бизнес Светланы МАУТЕЕВОЙ обеспечивает работой 260 человек.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Видео Ербола АМАНШИНА