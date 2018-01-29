В Актау квартирный вор съел печенье и украл слуховой аппарат у ребенка-инвалида

Злоумышленник залез в одну из квартир многоэтажки в 1 микрорайоне через форточку, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам хозяйки квартиры Марии Лабецкой вор нанес им ущерб в размере 880 тысяч тенге. Злоумышленник прихватил с собой слуховой аппарат, предназначенный для шестимесячной Алисы Лабецкой, инструкцию и батарейки, лекарства, два ноутбука и планшет. - Моя дочь Алиса с рождения страдает нарушением слуха. Деньги на слуховой аппарат мы собирали всем городом. Аппарат поможет девочке избежать операции в будущем и не потерять слух окончательно. Без аппарата мы не сможем. Если во