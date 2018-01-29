Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

В Актау квартирный вор съел печенье и украл слуховой аппарат у ребенка-инвалида

Злоумышленник залез в одну из квартир многоэтажки в 1 микрорайоне через форточку, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам хозяйки квартиры Марии Лабецкой вор нанес им ущерб в размере 880 тысяч тенге. Злоумышленник прихватил с собой слуховой аппарат, предназначенный для шестимесячной Алисы Лабецкой, инструкцию и батарейки, лекарства, два ноутбука и планшет. - Моя дочь Алиса с рождения страдает нарушением слуха. Деньги на слуховой аппарат мы собирали всем городом. Аппарат поможет девочке избежать операции в будущем и не потерять слух окончательно. Без аппарата мы не сможем. Если во
gorod
В Актау квартирный вор съел печенье и украл слуховой аппарат у ребенка-инвалида
Злоумышленник залез в одну из квартир многоэтажки в 1 микрорайоне через форточку, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам хозяйки квартиры Марии Лабецкой вор нанес им ущерб в размере 880 тысяч тенге. Злоумышленник прихватил с собой слуховой аппарат, предназначенный для шестимесячной Алисы Лабецкой, инструкцию и батарейки, лекарства, два ноутбука и планшет. - Моя дочь Алиса с рождения страдает нарушением слуха. Деньги на слуховой аппарат мы собирали всем городом. Аппарат поможет девочке избежать операции в будущем и не потерять слух окончательно. Без аппарата мы не сможем. Если вовремя не установить его, дочка полностью потеряет слух. Стоимость слухового аппарата - 450 тысяч тенге. Судя по всему, вор определенно пришел за слуховым аппаратом, потому что он искал и инструкцию, и батарейки, перерыв все шкафы. Заявление в полицию мы написали, - рассказала Мария Лабецкая. По словам Марии, вор не торопился убегать, он успел помыть руки и поесть печенье. Согласно данным «Карты уголовных правонарушений», в Актау с начала года зарегистрировано более 80 краж.
Регина ЯСНАЯ Фото предоставлено хозяйкой квартиры
квартира вор ребенок-инвалид

Читайте также

Новости партнёров