В Актау пройдет Kia Basketball Fest — большой праздник спорта и музыки

3 и 4 мая в Актау состоится Kia Basketball Fest — яркий фестиваль, объединяющий баскетбол, музыку и уличную культуру. Поводом станет открытие новой баскетбольной площадки Kia Basketball Park, где пройдут зрелищные турниры, шоу-матчи и концерт популярных артистов.

3 и 4 мая в Актау состоится Kia Basketball Fest — яркий уикенд, который объединит спорт, музыку и атмосферу настоящего праздника. Поводом станет открытие новой баскетбольной площадки Kia Basketball Park, и это событие обещает стать настоящим подарком для всех любителей баскетбола и уличной культуры.

Главным событием фестиваля станет зрелищный рейтинговый турнир по баскетболу формата FIBA 3×3, где за победу будут бороться сильнейшие команды в категориях Men, Boys U16 и Girls U16. Это отличная возможность увидеть будущих звёзд казахстанского баскетбола в действии. Особого внимания заслуживает первая в истории Казахстана медиа-игра по баскетболу. На одной площадке сойдутся популярные блогеры, музыканты и комики — будет не только спортивно, но и очень весело.

Фестиваль продолжится грандиозным концертом от хэдлайнеров V $ X V PRiNCE, Luina и Big Som, а также множеством активностей: танцевальные баттлы, интерактивы и развлечения для всей семьи. Организаторы обещают особый вайб, полный драйва и позитивной энергии.

Напомним, бренд Kia — официальный автомобильный партнер престижных баскетбольных лиг NBA и WNBA, а теперь активно поддерживает развитие баскетбола и в Казахстане. Kia Basketball Fest в Актау — это событие, которое нельзя пропустить. Следите за новостями на @kiabp.kz и готовьтесь к жаркому баскетбольному уикенду!