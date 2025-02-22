В Актау солдат-срочников проверили на признаки физического насилия

В ходе проверки оценивалось состояние кожи, наличие признаков физического насилия, а также других возможных нарушений.

По информации Lada.kz, 20 февраля сотрудники военной прокуратуры Актауского гарнизона провели медицинский осмотр военнослужащих срочной службы воинской части №6656 в рамках планового контроля за соблюдением законности в Национальной гвардии Республики Казахстан.

В ходе проверки оценивалось состояние кожи, наличие признаков физического насилия, а также других возможных нарушений.

Все это произошло на фоне трагических случаев, зафиксированных среди срочников в Мангистауской области.

К примеру, 7 сентября прошлого года один из инцидентов произошел во время сборов на полигоне «Оймаша». Солдат-срочник Марат Баркулов получил смертельное ранение в голову.

Ранее заключенные колонии Уральска пожаловались на пытки.