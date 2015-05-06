В Актобе 11-классница выбросилась с седьмого этажа

Иллюстративное фото с сайта www.metronews.ru Девочка была ученицей школы №26, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Блогеры в Интернете развернули бурную дискуссию по поводу этого самоубийства. Некоторые даже поспешили назвать причину, якобы девочка пошла на это после того, как неудачно сдала пробное ЕНТ. В самой школе, где училась погибшая, никак не комментируют ситуацию. Педагоги лишь опровергли слухи о том, что это связано с тестированием. В полиции ведут расследование. В ДВД рассказали, что девочка оставила предсмертную записку. - Сейчас все версии отрабатываются. Содержание записки