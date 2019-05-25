Иллюстративное фото из архива "МГ" По его словам, из 7792 лекарств зарегистрированных в Казахстане, 77 % не должны отпускать без рецепта, но в аптеках их не требуют. Кроме антибиотиков, в аптеках без рецепта не могут продавать препараты, содержащие кодеин (алкалоид опиума) и психотропные. – Антибиотики, гормональные препараты, психотропные, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и другие, на упаковках которых написано «применять по назначению врача» будут отпускать только по рецепту, - сказал Ринат Кубатаев. - Без рецепта можно приобрести только противопростудные средства, жаропонижающие, мази, йод, зеленку, сиропы, пластыри, шприцы и прочее. - За отпуск препаратов без рецепта, за неправильное оформление рецептов, когда их пишут на клочке бумаги, на нем нет ни фамилии врача, ни печати, ни даты, врачей и работников аптек будут штрафовать. Согласно ст. 82 КоАП на физические лица налагается штраф в размере 5 МРП, на должностные лица - в размере 10 МРП. У доктора за нарушение могут даже отозвать сертификат. Срок действия рецепта 3 месяца. При приобретении препарата в аптеке его изымут, он необходим для контроля. Если после этого лекарство для лечения понадобится еще, больным посоветовали снова обратиться к врачу за рецептом. - Меры предпринимаются для того, чтобы люди прекратили заниматься самолечением. Безопасных препаратов нет, все зависит от дозы, рационального, правильного лечения. Список рецептурных и безрецептурных препаратов был всегда. Но, к примеру, антибиотики продавали без рецепта, и это привело к тому, что эра антибиотиков кончилась. Нам нечем лечить. Потому что сильно развита антибиотикорезистенстность, у людей нет чувствительности к антибиотикам - сказала доктор медицинских наук Раиса Куздембаева, Часто врачи рецепт на несколько препаратов выписывают на одном листке. На вопрос журналистов: «Как быть, если указанные препараты надо купить в разных аптеках?» Ринат Кубатаев не ответил. Корреспондент «МГ» обошел несколько городских аптек, в отпуске препаратов без рецепта никому при нем не отказывали. В том числе и тех, на упаковках которых указано «Препарат отпускается по рецепту». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.