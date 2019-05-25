Фото из архива МГ Как стало известно глава региона выступил на парламентских слушаниях в Астане, посвященных развитию агропромышленного комплекса, где рассказал о проделанной работе и поделился планами развития животноводства в регионе. - Одним из фактором диверсификации является развитие сельского хозяйства. Мы восстановили 8 ирригационных объектов, разрабатывается ПСД ещё 17 гидротехнических сооружений, которые окажут своё влияние на увеличение мясного поголовья региона. Свыше 1 млн га земель возвратили в госсобственность, запускаем спутниковый мониторинг, это дает нам выявить незаконное/неэффективное использование земель. В регионе открыто 12 откормплощадок, ведется строительство еще 3-х площадок на 30 тысяч голов. Однако, есть проблема по обеспечению откормочных площадок оборотным капиталом. Предложил увеличить срок кредитования на оборотный капитал до 3 лет, со ставкой не более 7% годовых. Также озвучил вопрос субсидирования животноводства, - написал Алтай Кульгинов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.