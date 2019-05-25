Кислота, содержащаяся в них, повышает кислотность желудочного сока, что может стать причиной гастрита или язвы.Фруктовые кислоты провоцируют изжогу и также повышают кислотность.Есть бананы на голодный желудок не противопоказано, поскольку они повышают уровень сахара в крови гораздо сильнее других фруктов.Вызывают вздутие и изжогу, а клетчатка на пустой желудок может травмировать слизистуюОсобой пользы от йогурта с утра не будет – соляная кислота желудка растворит все полезные бактерииДрожжи и сахар раздражают стенки желудка, повышают инсулин и вызывают вздутие.При употреблении этой ягоды каждый день нормализуется давление, ускорится обмен веществ и улучшится памятьКаша из сплющенного овса защищает слизистую желудка и улучшает пищеварениеОн содержит полезные углеводы и клетчатку для нормализации обмена веществКрупа богата белком и железом, очень мягко стимулирует работу желудочно – кишечного трактаВ ней витамины группы В, защищает от стресса в течение всего дняСодержат полноценный, легкоусвояемый белок, полезные жирные кислоты, которые надолго подавляют чувство голода Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz