Из 5032 учеников 343 претендуют на знак отличия «Алтын белгі» и аттестаты особого образца, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 25 мая, традиционно во всех школах области прозвенел последний звонок. В этом году уже во второй раз Назарбаев Интеллектуальная школа выпускает детей, которые обучались по полному циклу 12 летнего образования. Сегодня НИШ заканчивают 71 ученик. На торжественной линейке побывал аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов. Он поздравил собравшихся с окончанием учебного года, отметив, что школа дает основной фундамент, который будет помогать и ориентировать по жизни. - С каждым годом в регионе увеличивается количество средств, которые выделяются на развитие сферы образования. В Год Молодежи оказывается огромная поддержка для выпускников и молодых специалистов, для их трудоустройства, а также для повышения качества образования в колледжах и вузах. Желаю вам хорошего жизненного пути, успехов в учебе, - пожелал Алтай Кульгинов. Нужно отметить, что среди выпускников НИШ на данный момент 9 обладателей грантов университетов ближнего и дальнего зарубежья. Многие ученики являются победителями международных, республиканских и областных олимпиад и соревнований научных проектов. 12-классники сдали международный экзамен Совета Кембриджа. К примеру, Алина Молдагалиева после получения аттестата планирует поступить в университет США. Она стала обладателем 11 образовательных грантов, 9 из которых в Америке и два в Гонконге. Аким области вручил подарок «Лучшему ученику года», которым стал 10-классник Данияр Жаркынулы. Он вместе со своей командой занимается разработкой инновационных проектов. Их проекты неоднократно признавались лучшими на республиканских и международных конкурсах. Ребята разработали программу, с которой они выступали на международных конкурсах и получили финансовую поддержку на ее развитие от местных предпринимателей. - Сейчас во многих организациях, которые оказывают услуги населению, к примеру, банки, ЦОН, установлены планшеты со смайликами, чтобы клиент мог оценить обслуживание. Мы разработали программу для камер с искусственным интеллектом. Эти камеры считывают эмоции человека, и по этим эмоциям выставляется оценка качества обслуживания, - рассказал Данияр Жаркынулы. Нужно отметить, что в данный момент в НИШ работают 117 казахстанских учителей, 7 иностранных педагогов, в том числе и учителя-эксперты и модераторы, ученые, авторы и разработчики учебников обновленной программы образования.  