По словам представителей департамента охраны общественного здоровья, на железнодорожном вокзале нефтяной столицы специалисты Атырауского отделенческого управления охраны общественного здоровья на транспорте в соответствии с Планом основных организационных мероприятий провели учения по организации оперативно-профилактических, противоэпидемических мероприятий на случай выявления карантинной и особо опасной холеры. - Учения проводятся с тем, чтобы повысить эффективность и готовность Атырауских отделенческих управлений общественного здравоохранения на транспорте, органов здравоохранения и железнодорожных служб к проведению противоэпидемических мероприятий, - объяснили в департаменте. В тот день на вокзале "отметились" специалисты Атырауской противочумной станции, управления здравоохранения, департамента охраны общественного здоровья Атырауской области, врачи ТОО «Атырауская железнодорожная больница», областной больницы, станции скорой медицинской помощи, линейный отдел полиции и специалисты дезинфекции. В ходе проведения учебно-тренировочных мероприятий на железнодорожном вокзале Атырау в поезде №314 «Мангистау-Атырау» выявлен пассажир с подозрением на холеру, в оперативном обслуживании проведено общее взаимодействие специалистов по ликвидации очага заболевания, взаимодействие железнодорожных служб, медицинских организаций по выявлению заболевания, направлению в больницу, взятию материала для исследования от подозрительного лица и локализации контактных лиц с подозрительным на заболевание, организации карантинно-ограниченных мероприятий. Все привлеченные учреждения и компетентные организации успешно справились с поставленными задачами.