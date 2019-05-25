Вчера в Жанаозене сильным ветром сорвало надувной батут. Видео происходящего распространяется во всех соцсетях. Люди пытаются остановить огромную надувную площадку, но не в силах справиться. По сообщениям СМИ, со ссылкой на Пресс-службу акимата Мангистауской области  - «Инцидент произошел во время закрепления батута в центральном парке. Детей на нем не было, никто не пострадал.» Как стало известно позже, вечером 25 мая, перевернулся еще один батут, к сожалению с детьми, погиб 11 -летний ребенок, двое с тяжелыми травмами находятся в больнице. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz