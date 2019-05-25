Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 26 мая в Уральске ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +27 градусов, ночью +10. В Атырау также ожидается дождь, днем 27 градусов тепла, ночью +18. В Актау будет облачно, +27 градусов днем и +18 градусов ночью. В Актобе синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем здесь ожидается 28 градусов тепла, ночью +5. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.