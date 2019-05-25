25 мая в Караганде перевернулся батут с детьми из-за ухудшения погодных условий и усилении ветра в итоге, передаёт Bnews.kz со ссылкой на пресс-службу областной полиции. Квк сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, ребенок 2007 года рождения от полученных травм погиб на месте, еще двоих доставили в больницы с различными травмами. «По данному факту заведено уголовное дело по статье 306 часть 3 УК РК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека». Назначена экспертиза, -сообщили в полиции. Между тем, несмотря на объявленное штормовое предупреждение людей в парке было много в связи с начавшимися каникулами. А батут почему-то должным образом не укрепили. https://www.instagram.com/p/Bx4oAvABTUE/?utm_source=ig_web_copy_link Это уже второй случай за два дня, напомним вчера батут перевернулся в Жанаозене, к счастью, там обошлось без жертв. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz