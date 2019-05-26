Модели plus-size с весом 155 кг Тесс Холлидей, всего 33 года и она никогда не переживала из-за лишнего веса. Наоборот, считает его своим достоинством и всем советует принимать себя такими, какими есть.Про спорт Тесс не забывает, занимается 4 раза в неделю, но худеть и тем более сидеть на диете не собирается. Почти все тело модели покрыто тату, с ней подписывают контракты на рекламу одежды и даже нижнего белья, а недавно прошла фотосессия и без одежды.Лишний вес не помешал ей выйти замуж, жить в счастливом браке, родить двоих сыновей.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz