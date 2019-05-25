Фото из архива "МГ" В 19.00 31 мая на Арбате возле областного драматического театра им.Островского пройдут первые в этом году танцы для пожилых людей под открытым небом. Организует мероприятие традиционно общественное объединение "Центр семьи Ак Отау". Напомним, первые танцы на Арбате прошли в августе прошлого года. Председатель общественного объединения «Центра семьи – «Ақ Отау» Алтынай Искалиева решила возродить традицию танцев в садике возле драматического театра. Она пошла на прием к акиму города и поделилась с ним своей идеей. Мурат Мукаев поддержал ее. А осенью для пожилых людей на арбате играл военный оркестр. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.