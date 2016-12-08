Люди в недоумении. Говорят, как раз к праздникам закупили в долг товар, набрали кредиты, а теперь не знают, как быть дальше. - Нам объявили, что с нового года договора с нами заключаться больше не будут. И мы должны убираться восвояси со всем нашим товаром. Мы здесь по 15-20 лет работаем. Что нам теперь делать? За кредиты надо платить. А чем? Вы все в шоке и плачем, - возмущается Наталья ЖАНГАЗИНА. На ж/д вокзале и на его территории насчитывается больше 60-ти торговых точек. Вместе с наемными работниками около 200 человек остаются на улице, говорят арендаторы. Искать другие торговые места, по их словам, нет смысла. - Даже если где-то и найдем другое место, то пока оно раскрутиться и будет прибыльным пройдет не менее полугода, а то и больше, а кредиты надо платить сейчас. Каждый день нужно кормить детей, - сокрушается предпринимательница Нагима МУХАНОВА. Возмущенные арендаторы обратились с жалобой акиму области Бердыбеку САПАРБАЕВУ, депутатам «НурОтана» и самому руководителю АО «КазахстанТемирЖолы» Канату АЛПЫСБАЕВУ. Просят хотя бы отсрочить затею. Ситуацию с предпринимателями прокомментировал замдиректора актюбинского филиала отделения магистральной сети АО «КТЖ» Абай ДОСАНОВ. Он утверждает, что у арендаторов нет другого выбора, и им в любом случае придется искать другие торговые места. Это связано с усилением мер безопасности. - Вы же все знаете, после июньских терактов стратегические объекты полностью оснащают новым оборудованием. Мы будем открывать на вокзале досмотровые кабинеты, отдельно для женщин и отдельно для мужчин. Оставим только порядка 18 бутиков, 8 из них – на долгосрочной аренде. К тому же посадочные места нам нужны. Пассажиропоток сейчас значительно увеличился, - рассказал ДОСАНОВ.