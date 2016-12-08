- Мне сообщили только в понедельник вечером, что приезжает президент, и о том, что я должен присутствовать на встрече с ним. Меня попросили подготовить речь к его приезду, - рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" Берик УАП. Оказалось, что это уже третья встреча 23-летнего парня с президентом. 4 июля 2000 года президент республики Нурсултан НАЗАРБАЕВ официально объявил в Атырау об открытии на казахстанском шельфе крупнейшего месторождения Кашаган с запасами более 7 млрд тонн условного топлива. Церемония открытия происходила на буровой барже в Каспийском море. Для торжественной церемонии искали мальчика-казаха со знанием английского языка. Выбор пал на Берика УАП. Именно тогда 7-летнему мальчику президент страны помазал лицо нефтью. - Как мне потом рассказали, оранжевую спецодежду для меня сшили буквально за ночь: вечером сняли мерки, утром форма нефтяника для 7-летнего мальчишки была готова, в ней я и встретился с президентом в первый раз, - рассказал корреспонденту портала "Мой город" Берик УАП.Первая встреча с Президентом в 2000 году С тех пор сына простого геодезиста-картографа и учителя физики стали узнавать везде и всюду, даже прозвище ему дали - "помеченный мальчик". 30 июня 2013 года атырауский парень вновь встретился с президентом на церемонии открытия завода Болашак. Тогда Берик УАП являлся студентом Манчестерского университета в Великобритании.Выпускной в Манчестерском университете Сегодня Берик трудится в компании НКОК, которая является оператором проекта по освоению месторождения Кашаган. - Вторая встреча с Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ стала для меня предопределяющей. Тем самым в дальнейшем я выбрал профессию нефтяника и благополучно отучился в заграничном университете 5 лет и уже полгода работаю в северо-каспийском проекте на освоении месторождения Кашаган,- рассказал Берик УАП. Если после второй встречи с Президентом у Берика была цель на отлично окончить учебное заведение и получить высокооплачиваемую работу, сегодня "помеченный мальчик" думает о другом. - Сам президент возлагает на меня большие надежды, я не должен его подвести. На данный момент я работаю в проекте Кашаган и очень горд тем, что помогаю своим трудом в развитии этого проекта, этого месторождения. Для любого казахстанца это месторождение является гордостью, и это месторождение в мировом масштабе занимает большую роль и наша роль в этом проекте, она очень значимая. Я хочу добиться больших успехов в сфере нефтедобычи, - поделился Берик УАП. Оказалось, что Берик УАП - истинный патриот своей родины, и на вопрос о возможном переезде из страны в более успешное в экономическом развитии государство, ответил отрицательно, заявив, что его будущее в Казахстане. - Запуск проекта "Кашаган" - это очень большое достижение для нашего государства, для наших людей, для нашего народа. Могу привести пример того, что у нас работает очень большое количество образованных казахстанцев. Они работают со мной рядом, бок о бок с иностранными специалистами. Признаюсь честно, они ничем не хуже зарубежных рабочих, у них большое будущее, - заключил Берик УАП.