Организовать необычный флешмоб студенты решили в преддверии Дня Независимости. Участие в акции приняли около ста будущих медиков. Во время линейки юноши и девушки в белых халатах и колпаках с флажками в руках исполняли патриотические песни. Стоит отметить, что в этот день, 8 декабря, в Атырау было холодно. Но даже мороз и сильный пронизывающий ветер не остановил порывы молодежи проявить любовь к родной стране. К слову, подобный флешмоб осенью текущего года устроили и дорожные полицейские Атырау. Свои дежурные машины они выстроили перед областным акиматом также в виде цифры 25.