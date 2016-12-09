Следственное управление ДВД ЗКО заявило, что уголовное дело находится на стадии досудебного расследования, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Со слов руководителя инспеции труда ЗКО Азамата АЙТУЕВА, расследование со своей стороны они уже давно закончили и передали все материалы в ДВД ЗКО. Стоит отметить, что с момента взрыва прошло уже более четырех месяцев. Напомним, взрыв на газозаправке в Аксае произошел в 15 часов 5 августа. Взорвались две емкости по 10 кубометров сжиженного газа в каждой. Двое мужчин 58 и 59 лет – получили тяжелейшие ожоги. Один из пострадавших работал оператором АЗГС, второй – водитель, который заправлял свою машину. Заправка принадлежит ТОО «Алау», которое арендовал ТОО «Криоген газ сервис». 8 августа вечером умер работник АГЗС– 58-летний мужчина, который при взрыве получил 75% ожогов кожного покрова. Ночью 10 августа в больнице скончался второй пострадавший при взрыве.  