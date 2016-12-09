80-летняя бабушка ушла из дома 14 октября, но так и не вернулась, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Кумыс ГАЛИЕВА Кумыс ГАЛИЕВА Родные бабушки сообщили, что звонки о том, что Кумыс ГАЛИЕВУ якобы где-то видели, продолжаются, но к сожалению, люди ошибаются. - Нам звонили и рассказывали, что через день после того, как она пропала, ее видели в ресторане "Перчини". Тогда официантка рассказала, что бабушка хотела согреться и зашла к ним, и ее там же угостили чаем. После чего она ушла в неизвестном направлении, - рассказала дочь пропавшей пенсионерки Кумыс ГАЛИЕВОЙ Гульхан. Напомним, 80-летняя Кумыс ГАЛИЕВА полтора года страдает атеросклерозом головного мозга. Женщина ушла из дома 14 октября примерно в 9 часов утра и не вернулась. Была одета в темно-синий (фиолетовый) кардиган, шаль темно-серого цвета, тапочки белого цвета. Родные бабушки просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, либо видел ее, позвонить по следующим номерам: 8747 252 69 05, 8707 813 7968, 8705 571 4312, 8701 333 0403, 8776 333 0403. Кристина КОБИНА