Сегодня, 8 декабря на пропускном пункте "Курмангазы" атыраускими пограничниками был задержан уроженец Республики Дагестан, который намеревался вывезти из Казахстана 26 килограммов серебра, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG-20161208-WA0022 - 21 кг гранул неизвестного происхождения и 5 кг серебряных ювелирных изделий были изъяты у гражданина России 1982 года рождения. Мужчина пытался провезти через российско-казахстанскую границу драгоценный металл без соответствующих документов в Дагестан, - сообщили оперативники. Среди изделий оказались женские украшения - кольца, серьги и браслеты, а также серебряные ложки. По словам оперативников, ценный груз пытались провезти по поддельным документам. В настоящее время нарушитель задержан, дело передано в РОВД Курмангазинского района для принятия дальнейшего решения. IMG-20161208-WA0026 Ерлан ОМАРОВ