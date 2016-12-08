- 21 кг гранул неизвестного происхождения и 5 кг серебряных ювелирных изделий были изъяты у гражданина России 1982 года рождения. Мужчина пытался провезти через российско-казахстанскую границу драгоценный металл без соответствующих документов в Дагестан, - сообщили оперативники. Среди изделий оказались женские украшения - кольца, серьги и браслеты, а также серебряные ложки. По словам оперативников, ценный груз пытались провезти по поддельным документам. В настоящее время нарушитель задержан, дело передано в РОВД Курмангазинского района для принятия дальнейшего решения.