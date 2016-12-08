По словам водителя пассажирской "Газели", он ехал по улице Жангир хана в сторону остановки им. Пугачева. - Я водитель со стажем. Сам ничего не понял, как это произошло. Вожу с 1988 года. Самое главное, я был один, без пассажиров. Я не заметил, как автомобиль "Ауди" оказался впереди меня, не успел притормозить и заехал в него. "Ауди" от удара вынесло на встречную полосу, - рассказал водитель "Газели" Алик. Когда "Ауди" вылетела на встречную полосу, она въехала в машину марки "Лада Ларгус", которая направлялась в сторону поселка Зачаганск. Со слов водителя "Лада Ларгус", столкновение произошло внезапно. - Я в последний момент увидел "Ауди", которая врезалась в меня, и мою машину откинуло от удара на встречную полосу прямо на обочину дороги. Но я, к счастью, никого не зацепил,- рассказал водитель Андрей. На месте аварии образовался затор, который регулировали сотрудники дорожной полиции. Как рассказали очевидцы, водитель "Ауди" был госпитализирован в больницу. Он пожаловался на боль в ноге.