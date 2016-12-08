Купленный буквально неделю назад сотовый телефон взлетел на воздух во время зарядки, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG-20161208-WA0006 Телефон марки Samsung Galaxy S5 Сания БОЛАТБЕКОВА купила в одном из салонов города. Также она отдельно купила и зарядное устройство, которое, по ее словам не является оригинальным, так как «родное» ей не понравилось. Однако простая зарядка телефона едва не закончилась пожаром. - Вечером я поставила телефон на зарядку, положила его рядом с собой на плед и легла спать. Под утро я услышала сильный хлопок, открываю глаза, а у меня плед горит и дым стоит. Я начала отряхивать плед и тут на пол упал телефон, а следом за ним батарея, которую, видимо, от взрыва оторвало. Батарея начала плавиться прямо на полу. По счастливой случайности рядом стоял стакан с водой, и я быстро залила огонь водой. Ничего не пострадало, только полы из ламината подгорели, - рассказала Сания БОЛАТБЕКОВА. При осмотре места происшествия женщина увидела, что обгорел не только телефон, но и розетка, куда было включено зарядное устройство. - Я хотела бы предупредить всех об этом случае, ведь это реально опасно. Будьте осторожны с зарядкой телефона и не оставляйте его без присмотра, особенно в присутствии детей - советует женщина. В ДЧС Мангистауской области отметили, что фактов возгорания телефонов по области никогда не было. Напомним, 3 декабря в Актау заряжающийся телефон убил семимесячного ребенка. Женщина вместе с семимесячной дочерью легла спать, оставив рядом заряжающийся сотовый  телефон. Ольга КАРАСЕВА